Erkekler dikkat! Bilimsel olarak kanıtlandı: Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kadınlar koronavirüs maskesi takan erkekleri daha çekici buluyor.

1 6 İngiltere'deki Cardiff Üniversite Psikoloji Okulu araştırmacıları ilginç bir araştırmaya imza attı.