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  3. Erkekler dikkat! Bilimsel olarak kanıtlandı: Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor

Erkekler dikkat! Bilimsel olarak kanıtlandı: Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonucuna göre kadınlar koronavirüs maskesi takan erkekleri daha çekici buluyor.

Erkekler dikkat! Bilimsel olarak kanıtlandı: Kadınlar maske takan erkekleri daha çekici buluyor 116

İngiltere'deki Cardiff Üniversite Psikoloji Okulu araştırmacıları ilginç bir araştırmaya imza attı.