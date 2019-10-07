Erkekler Federasyon Kupası, Final Gençlik’in

Türkiye Basketbol Ligi Erkekler Federasyon Kupası'nın sahibi Petkim Spor'u 97-95'lik skorla mağlup eden Final Gençlik oldu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Petkimspor; Marvin Jermine, Patrick Ronald, Hakan Yapar, Recep Doğrusöz, Şahin Ekmen beşiyle başlarken, Final Gençlik ise Marlain Guyveal, Serhat Uğur, Caner Topaloğlu, Alparslan Uruk, Abdoulaye Gueye beşi ile başladı.

Mücadelede Petkimspor ilk periyotu 25-16 önde tamamlarken, Patrick Ronald takımın hücumundaki etkili isim oldu ve çift hanelere ulaşarak 10 sayıyla periyotu tamamladı. İkinci periyota hızlı başlayan Final Gençlik, Marlain Guyveal ve Salih Uğraşan'ın periyotun başında bulduğu sayılarla 26-25 öne geçti. Maç, karşılıklı basketlerle devam ederken Final Genlik ilk devreyi 46-48 önde tamamlayarak soyunma odasına gitti. İkinci devre Petkim Spor'un hücumuyla başladı. 3'üncü periyotta hücumda etkinliğini arttıran Final Gençlik, farkı 8 sayıya kadar çıkartırken, Petkim Spor hızlı hücumlarla farkı bir sayıya kadar indirerek soyunma odasına girdi. İki takım da bulduğu üç sayılık isabetlerle son periyota başlarken, başa baş giden mücadelenin sonunda 97-95'lik skorla kazanan Final Gençlik kupayı evine götürdü.

Salon: Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu

Hakemler: İzel Deniz Pehlivan, Erhan Gürsel, Nazlı Çisil Güngör

Petkim Spor: Serkan Menteşe, Marvin Jermaine 22, Yiğitcan Turna 12 , Patrick Ronald 26, Hakan Yapar 18, Umut Geçen, Koray Uzunhasan, Şahin Ekmen 15, Recep Doğrusöz 2, Cemal Nalga, Ali Işık

Final Gençlik: Marlain Guyveal 21, Serhat Uğur 11, Ömer Faruk Ermat 2, Caner Topaloğlu 10, Doğancan Tokmak 9, Emirhan Merdin, Mustafa Kırcalı, Salih Uğraşan 23, Alparslan Uruk 9, Abdoulaye Gueye 12, Hakan Şanlı

1. Periyot: 25-16 (Petkim Spor)

Devre: 46-48 (Final Gençlik lehine)

3. Periyot: 69-70 (Final Gençlik lehine)

Kaynak: İHA