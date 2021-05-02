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  3. Erkekler kromozom farklı ile Kovid- 19'a daha çabuk yakalanıp ölüyor!

Erkekler kromozom farklı ile Kovid- 19'a daha çabuk yakalanıp ölüyor!

Bilim insanları, koronavirüs salgını sürecinde erkeklerde, kadınlara oranla hastalığı ağır geçirme oranının yüzde 50 daha fazla olduğunu açıkladı. Ayrıca uzmanlar aşı olmayanlar için de kısırlık riskini bir kez daha hatırlattı.

Erkekler kromozom farklı ile Kovid- 19'a daha çabuk yakalanıp ölüyor!

Pandemi döneminde tam kapanmaya gidildiği şu sıralar bilim insanları aşının önemine vurgu yapmaya devam ediyor. Ölümcül koronavirüsün erkeklerde kadınlara kıyasla yüzde 20 daha yüksek seyrettiğini belirten Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Güner Sönmez hastalığı ağır geçirme oranının da yine erkeklerde kadınlara oranla yüzde 50 daha yüksek olduğu uyarısında bulundu. 

Prof. Dr. Güner Sönmez, “Ölüm oranları da erkeklerde, kadınlara kıyasla yüzde 20 yüksek seyrediyor. Yeni teori ve son araştırmalara göre bağışıklık sistemimizin proteinleri olan sitokinler X kromozomuyla kontrol ediliyor. Kadınlarda iki X kromozomu bulunurken, erkeklerde sadece bir X kromozomu bulunuyor. Bağışıklık sistemi proteinlerimiz, antiviral savunmada çok önemli. Kadınlarda östrojen hormonu olması da yüksek antiviral etkinlik sağlıyor. Yapılan araştırmalara göre kadınlardaki doğumsal bağışıklık da erkeklere göre daha yüksek” şeklinde konuştu. 

Koronavirüse karşı en önemli savunma hücrelerinin T lenfositler olduğunu vurgulayan Sönmez , “T lenfosit dediğimiz beyaz küreler, bağışıklık sisteminin özel hareket timleridir. T hücrelerinin özel tipine ‘MAİT’ diyoruz. MAİT’ler virüsü yakalayıp yok eden hücrelerdir. Özellikle MAİT hücreleri kadınların dolaşım yollarında daha fazla bulunduğu ortaya konuldu. Erkeklerin hastalığı ağır geçirme nedenlerinden biri de, sağlık problemi yaşadıklarında hastaneye başvuruda yavaş davranmaları” bilgisini paylaştı. 

AŞI OLMAMAK KISIRLIK YAPAR MI?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Gökçe Demir de, erkeklerde kalp ve damar hastalıkları daha fazla görüldüğünden salgına yakalananlar arasında orta yaş erkek ölümlerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Demir, ''Kadınlarda çift X kromozomu olması da bağışıklık sistemindeki proteinlerin daha fazla üretilmesini sağlıyor. Ayrıca kadınlardaki östrojen hormonu anti inflamatur özelliğe sahip olduğundan, inflasmayonu kırıcı etki gösteriyor. Aşı karşıtlarının ortaya koydukları sözde argümanlar doğru değil. Kısırlık meselesi daha öncede kızamık, boğmaca, tetanoz aşıları için gündeme getirilmişti. Kovid-19 hastalığı genelde damarın iç yüzeyini döşeyen hücreleri hedef alıyor. Erkek üreme organını besleyen damarlar zarar gördüğünde, sorunlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle aşı değil, hastalığın kendisi üremeyi olumsuz etkiliyor." diye konuştu. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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