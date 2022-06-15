Erkeklere kadına şiddetle mücadele eğitimi! Hedef 30 bin erkeğe eğitim vermek

Çağımızın en büyük toplumsal problemlerinden biri olarak görülen kadına şiddet kapsamında başlatılan Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı adı altında, bir yıl içerisinde 30 bin erkeğe eğitim vermeyi amaçladıklarını belirten Kütahya Valisi Ali Çelik, bu güne kadar 14 bin 217 erkeğe bu eğitimlerin verildiğini açıkladı.

FARKINDALIK OLUŞTURMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Vali Çelik tarafından yapılan açıklamaya göre bu plan çerçevesinde hedeflenen 30 bin erkekle, kadına şiddetle mücadele amacıyla temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma konusunda eğitim yapılacak.

Çelik başkanlığında yapılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 Yılı 2. Toplantısı'nda, Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde kurumların faaliyetleri değerlendirildi.





Vali Çelik, bu plan çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Göç İdaresi personellerinden oluşturulan eğitim ekiplerinin; öğrenci yurtları, kıraathane, cezaevi, cami gibi pek çok yerde insanlara eğitim verme uygulamalarının devam edeceğini belirtti.

KADES UYGULAMASININ TANITIMI İÇİN STANTLAR KURULACAK

Vali Ali Çelik, 1 Haziran'dan itibaren Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtılması ve kullanımının yaygınlaşması için stant kurulacağını ve bununla ilgili çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. Kadınların KADES uygulamasıyla tanışmasının kadına şiddetle mücadele kapsamında çok önemli olduğunu aktaran Çelik, Kütahya'da şu ana kadar 19 bin 426 kadının bu uygulamayı telefonlarına indirdiğini söyledi.

Vali Ali Çelik ayrıca, kadına şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen kelepçe uygulaması ile birlikte, kadına şiddet uygulayan veya şiddet eğilimi gösteren 4 kişinin ekipler tarafından takip altında olduğunu belirtti.