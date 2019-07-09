Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar | Erkeklerin hoşuna giden şeyler

Kadınlar ve erkekler... Bu iki taraf her ne kadar taraf gibi görünse de aslında genel olarak birbirinin tamamlayıcısı. Siz kadınlar için bütün detayları derledik. Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Kadınlar mı anlaşılması güç yoksa erkekler mi? Birçok insan buna kadınlar yanıtını verecektir ve büyük ölçüde doğrudur da. Fakat kadınların da erkeklerde anlam veremediği birçok davranış şekli bulunmaktadır. Bu nedenle bu anlaşılmazlıkları ortadan kaldırmaya yönelik bir makale hazırlamaya karar verdik; erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? Sevişirken erkeklerin hoşuna giden şeyler nelerdir?

Gelin makalemizde erkeklerin arzularıyla ilgili bilgiler edinelim.

Erkeklerin Hoşuna Giden Kadınsı Davranışlar

Birçok kadın şu soruyu sormuştur; erkekler neden aniden terk eder? Aynı şekilde, erkekler neden başka kadınlara gider sorusu da ilki kadar sorulmuştur. “Burada suçlu kadınlar” demek düpedüz kötü bir yaklaşım olur ama tüm sorumluluğu erkeğe yüklememek gerekiyor.

Erkeklerin hoşuna giden şeyler hakkında bilgi sahibi olmayıp yalnızca erkekten bir şeyler yapması beklenirse, sonuç hüsran olabilir.

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar oldukça önemli bir konu. Çünkü hem kadın erkeği mutlu etmek ister hem de erkek kadını. Bu noktada erkekler kadınlar kadar fazla istekte bulunmaz, isteklerini belli etmez. Ama çoğu zaman istedikleri şeyler bellidir; az sonra oraya geleceğiz :).

Peki nedir erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar? Gelin madde madde inceleyelim.

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Erkek kesinlikle kendisine her koşulda destek olacak bir kadın ister. Kalabalık bir ortamda hiçbir şekilde eşinize ya da sevgilinize karşı çıkmayın ya da söylediğine “hayır, öyle olmamıştı” demeyin. Erkekler bazen doğruları abartmayı tercih edebilir ve siz bu durumu belli ederseniz, büyük bir kavga çıkabilir.

Olgunluk gösterip bu konuyu baş başayken dile getirmeniz durumunda, erkek sizin kalabalıkta gösterdiğiniz olgunluğa hayran olacaktır.

Erkekler çoğu zaman anne ilgisi ve desteği ile dağınık karakterli olabiliyor. Böyle erkekleri toplamak (yemek düzeni, yatış düzeni, alkol alma sıklığını değiştirme gibi), o erkeğin size bağlanmasını sağlayabilir ve erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar arasında en önemlisi denilebilir.

Çoğu zaman makyaj malzemelerine ya da diğer bakım işlemlerine harcadığınız paradan yakınsa da, emin olun erkek için bakımlı olmak çok önemli. Siz siz olun bakım yapmaktan vazgeçmeyin.

Eğer bir talebinizi dile getirirken ya da çok çok büyük bir mevzu değilse (aldatmak, eski erkek arkadaş ile görüşmek vs gibi) yaptığınız bir hatayı söylemek üzereyken biraz naz yapabilirsiniz. Elbette sizin bir isteğiniz olduğunu ya da bir şey söylemek istediğinizi ve bu yüzden biraz şımardığınızı bilecek ama bu onun gerçekten hoşuna gidecektir.

Eşinizin ya da sevgilinizin tişörtünü ya da gömleğini giymek, erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar arasında yer alıyor. Bu oldukça basit gibi görünebilir ama birçok şey ifade edecektir.

Can boğazdan geçer! En sevdiği yemeği yapın ve bir şişe şarap açın; bakın nasıl da kendinden geçiyor!

Eğer eşiniz ya da sevgiliniz futbol müsabakalarını izlemeyi seviyorsa, bir buçuk saatinizi eşinize ayırın ve hiç sevmeseniz bile takımına destek olun, o bir buçuk saatte futbolla ilgilenin. Eğer siz onun aktivitelerine katılırsanız, o da sizinkilere katılır!

Erkekler doğal kadınları çekici bulur. Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar arasındaki ilginçtir ki temizlik yapmak da yer alıyor! Çünkü o sırada en doğal halinizlesiniz ve hiçbir şey saklamıyorsunuz!

Evde mum ışığında yemek yerken “senin için bu elbiseyi aldım” ya da yatak odanızda “senin için bu iç çamaşırlarını aldım” demeniz, erkeğin hoşuna giden davranışlar arasında yer alıyor. Her erkek böyle bir durumda kendini özel hisseder.

Sevişirken Erkeklerin Hoşuna Giden Şeyler

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Sevişirken erkeğin hoşuna giden şeyler hakkında kısa ve öz bilgi aktaralım;

Tüm kontrolü partnerinize bırakın. Bir erkek, tüm kontrolün kendisinde olmasından büyük haz duyacaktır.

Erotik konuşmalar, sevişme esnasında erkeği mutlu etmenin yolları arasında yer alıyor. Birçok insan bunu, yani sevişirken konuşmayı zorlayıcı bulsa da, erkeklerin iltifat duymayı sevdikleri göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek.

Fanteziler. Birçok erkek yatak odası dışında sevişmek ister; mutfak, banyo, oturma odası… Sevişirken erkeğin hoşuna giden şeyler bazen kadınlar için anlamsız olabiliyor ama ne yazık ki bu, erkeğin arzularını değiştirmiyor.

Kendinize ya da partnerinize dokunmanız, sevişirken erkeği etkilemenin yolları arasında yer alıyor.

Sevişirken sert olmak. Çoğu zaman tüm kontrolü partnerinize bıraksanız da, bazen sert olmanız önemli olabiliyor. Bu durumda erkek otomatik olarak kontrolü size bırakacak ve anı yaşamaya çalışacaktır.

Erkeklerin Hoşuna Giden Kadınsı Davranışlar ve İlişkinin İlerleyişi

Çok büyük bir hata yapmadıysanız, yani aldatma gibi durumlarla karşı karşıya kalmadıysanız, erkeklerin bir ömür mutlu olması yukarıdaki maddelerin yerine getirilmesiyle mümkündür. Çünkü aslında bir erkeği mutlu eden şeylerin başında, eşinin mutlu olması yer alır.

Birçok erkek kadını olarak gördüğü bireyi korumak için, onu mutlu edebilmek için elinden gelen her şeyi yapar ve bunun karşılığında çok az şey ister.

Eğer yukarıdaki maddeleri yerine getirmiyor ya da erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar konusuna hiç ilgi göstermiyorsanız, yani erkek sizin için mücadele ederken dahi siz onu mutlu edecek en küçük davranış değişikliğinde dahi bulunmuyorsanız, erkekler neden başka kadınlara gider sorusunun yanıtını bulmuşsunuz demektir. Elbette burada erkek haklı değildir, her ne sebeple olursa olsun aldatmak haklı görülemez. Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

1- Bir çok erkek, gömleğini veya tişörtünü kadınların üzerinde görmekten çok hoşlanır.

2- Çoğu erkek kadınların çantalarında taşıdıklarıyla dalga geçse de her duruma yönelik eşya taşımaları onları çok etkiler.

3- Erkeklerin çoğu evlerinde düzensizdir. Evlerini düzene sokan kadınlar erkekler için vazgeçilmezdir.

4- Bahaneye gerek duymadan sadece aklınızdan geçtiği için telefon etmeniz, kendi içlerinde itiraf edemeseler bile erkekler için etkileyicidir. Bu, onu düşündüğünüzü belli edecek özgüvene ve samimiyete sahip olduğunuz anlamına gelir.

5- Kadınların yumuşak ve mis kokulu elleri erkekler için vazgeçilmezler arasındadır. Ellerinizin her zaman bakımlı ve mis kokulu olmasına dikkat edin.

6- Kadınların koruyucusu gibi hissetmek erkekler için gurur verici bir davranış olduğundan, etkileyicidir.

7- Bakım için tonlarca para döktüğünüzden yakınsalar bile, kadının bakımlı olması erkekleri etkileyen en önemli faktörlerin başında gelir.

8- Kadınların eşyalarına gösterdikleri özen, erkeklerin gözünde sadakat ve özveri simgesidir. İlişkinize gösterdiğiniz özveriyle ne kadar sadık ve güvenilir olduğunuzu anlamasını sağlayabilirsiniz.

9- Kadınların bakımlı olmalarına dikkat ettikleri kadar, sade ve doğal olmalarına da dikkat ederler. Abartılı makyajlar veya giysiler, sade ve doğal haliniz kadar onları etkilemeyecektir.

10- Yaşantısının her alanında başarılı, ne istediğini bilen ve yardım sever kadınlar erkekleri cezbeder.

11- Her ne kadar dudak parlatıcılarının yapışkanlığından şikâyet etseler de, ıslak görünümlü parlak dudaklar erkekleri cezbeder.

12- Birçok erkek, kitap okuyan kadınlardan çok hoşlanır.

13- Bazı erkekler, kadınların tırnaklarına özenle oje sürmesinin çok estetik ve etkileyici olduğunu düşünür.

14- Özel eşyalarını emanet ederek onlara duyduğu güveni belli eden kadınlar, erkekleri etkiler.

15- Her ne kadar kokulu mumlardan, ambiyanstan anlamıyor gibi gözükseler de birçok erkek böyle şeyleri baştan çıkartıcı bulur.

16- Bazen, erkeklerin kadınlarla kasten inatlaştıklarını unutmamak gerekir. Kimisi inatlaşan kadınları çok çekici bulurken, kimisi de çocuk gibi küsen kadınları çok şirin bulur.

17- Bacakları ve kalçayı her ne kadar çekici gösterse de çok yüksek topuklar sanıldığının aksine erkeklerin ilgisini fazla çekmiyor; özellikle de üzerlerinde durmakta zorlanıyorsanız.

18- Erkeklerin kalbine giden yol, boğazlarından geçer. Özenerek hazırladığınız yemekler, onlar için vazgeçilmez olmanızı sağlayabilir.

19- Eleştirmelerine rağmen kadınların duygusallıklarını yansıtabilmeleri onlar için önemlidir çünkü hiçbir erkek duygularını rahatça ifade edemez.

20-Giyimlerinden, yemeklerine kadar onlara özen gösteren kadınlar erkekler için etkileyicidir. Bu, ilişkilerine ne kadar özen gösterdiklerinin bir işaretidir.

21- Cinsel hayatınızda bastan çıkarıcı olsanız bile, erkeklerin aslında şehvetin habercilerinden (imalı bakışlar ve sözler gibi...) etkilendiklerini unutmayın.

22- Erkeklerin zevklerine ve alışkanlıklarına anlayış gösteren kadınlar, onlar için daha vazgeçilmezdir.

23- Birçok erkek, kadınları banyo yaparken izlemekten keyif aldığı gibi, onları banyo yaparken düşünmenin bile çok cezbedici olduğunu itiraf ediyor.

24- Hatırlamaları için erkekleri zorlamadığınız sürece özel anlarınıza dair tarihleri es geçmemeniz onlar için etkileyicidir.

25- Kadınların uzun sürede hazırlanmaları erkekler için işkencedir ancak kadınları soyunurken izlemeye bayılırlar.

26- Arkadaşlarının ve başkalarının yanında söylemediğiniz sürece, özel hitaplarla ona seslenmeniz erkekleri çok etkiler.

27- Her ne kadar kadınların ilgi alanlarından anlamasalar da, kadınların bu konulardaki sağduyusu birçok erkek için etkileyicidir.

28- İşte bir klasik: Erkeklerin çoğu ilk bakışta kadınların kalçalarından etkilenir.

29- Birçok erkek romantizmi yaşarken müziğin etkileyici olduğunu düşünür.

30- Bir erkek bir kadından gerçekten hoşlanıyor veya onu seviyorsa, onu uyurken izlemenin tarifsiz bir duygu olduğunu düşünür.

31- Beklenmedik sürprizler erkekler için her zaman etkileyicidir.

32- Evde temizlik veya yemek yaparken bile onların gözünde çekici olduğunuzu biliyor muydunuz? Sebebi gayet açık, doğal halinizlesiniz.

33- Erkeklerin her söylediğini dikkatle dinleyen kadınlara bayılırlar.

34- Sürprizler karşısında kadınların yüzünde beliren çocuksu tebessümler ve gözlerinin parıldaması erkekler için vazgeçilmezdir.

35- Onları her ortamda iyi temsil eden kadınlara daha çok bağlanıyorlar.

36- Bazı erkekler kadınların onları elleriyle beslemelerinden çok hoşlanırlar, onlara göre bu yakınlığın göstergesidir.

37- İhtiyaç duyduktan anlarda onları yalnız bırakmayan ve desteğini esirgemeyen kadınlar erkekler için vazgeçilmezdir.

38- Onlar için özenle seçtiğiniz iç çamaşırları baştan çıkarıcıdır.

39- Rahatlıkla her şeyi paylaşabildikleri, konuşabildikleri kadınları daha etkileyici bulurlar.

40- Erkekler hastalıkları boyunca yanlarından ayrılmayan kadınları severler.

İlişkide erkeklerin hoşuna giden hareketler-Bazı hareketler vardır erkekler bayılır. Erkeklerin hoşuna giden hareket ve davranışları keşfetmek için sen de tıkla.

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Bu yazı, istediği erkek üzerinde olumlu etkiler bırakmak isteyen kadınlar için hazırlandı. Sergileyeceği hareketler ve davranışlarla hedefindeki erkeğe daha çekici görünmek, onun aklını başından almak isteyenlere tavsiyelerde bulunduk. İlişkide erkeklerin hoşuna giden hareketler nelerdir aşağıdaki satırlarda çok şey öğreneceksiniz!

İlişkide Erkeğin Hoşuna Giden Hareketler Nelerdir?

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Öncelikle, ilişkiden kast edilenin ne olduğunu netleşelim. Kast edilen,

Cinsel ilişki olabilir,

Evlilik ilişkisi olabilir,

Sevgiliniz olan erkeğin hoşuna giden hareketler arıyor olabilirsiniz,

Hoşlandığınız ama henüz adı konmamış bir ilişkide erkeklerin hoşuna giden hareketler arayışında olabilirsiniz.

Hangi kategoride olursanız olun aradığınız bilgilere bu yazıda ulaşmış olacaksınız. Çünkü erkeklerin psikolojik eğilimleri ile zihinsel ve duygusal zaafları her durumda birbirine çok benzerdir. Kilit hareketleri kapacak olursanız her türlü ilişkide yapmanız gerekenleri öğrenmiş olacaksınız.

İlişkide Erkeğin Hoşuna Giden Hareketler 1

Erkekler ilişkide oldukları kadının tam bir dengeye sahip olmasından çok hoşlanırlar. Mesela cilveli ama diğer taraftan ağırbaşlı, etken ama bir o kadar da edilgen, eğlenceli ama yeri geldiğinde ciddi ve sair bir dengeden bahsediyoruz.

Bir nevi ying yang gibi! Birlikte oldukları kadının iki yönlü olmasını ve bu iki yönü sanki bir terazi ile ince ölçüm yaparak dengede tutması ilişkide erkeklerin hoşuna giden hareketlerin en başında gelir.

Bu nedenle, her daim dengeli olmanızı önemle tavsiye ederiz.

İlişkide Erkeğin Hoşuna Giden Hareketler 2

Asalet her türlü ilişkide erkeklerin hoşuna giden hareketlerdendir. Asalet barındıran her hareketiniz ister yatakta olsun ister bir restoranda ya da arkadaşlarla sohbet ortamında bir erkek için son derece önemlidir. Çünkü kadını kadın yapan en önemli faktörlerden biri asalettir. Dişil gücünüzü artırır. Kadın sıfatının içerisini doldurmanıza olanak verir. Davranışlarınızda asalet varsa, vücut diliniz, olaylara yaklaşımınız asalet içeriyorsa bir sıfır öndesiniz demektir. Sizi çekici bulmasını sağlayacak çok önemli bir adımı başarıyla yürütüyorsunuz demektir.

İlişkide Erkeğin Hoşuna Giden Hareketler 3

Onu tamamlayıcı bir tutum sergileyen hareketleriniz de size oldukça fayda sağlayacaktır. Denge bölümünde lafını ettiğimiz ying yangın tamamlayıcı bir anlam taşıdığını da hatırlatmış olalım. Erkeğin eksiklerini kapatmaya çalışan anne kılıklı bir kadın olmak değil! O eksikleri, boşlukları dolduran dişil bir kadın olmaktır doğru olan. İlişkide erkeklerin hoşuna giden hareketler ve davranışlar aslında tamamen erkek zihnini ele geçirmek ve onun zihnini hapsetmeyle alakalıdır. Bir düşünün, hedefinizdeki erkeğin boşluk hissettiği, doldurulmasını beklediği şeyler nelerdir? Gözlem yapın ve tespitleriniz üzerine düşünün. Yanında olmasından gurur ve memnuniyet duyacağı kadının neyi tamamlamasını istiyor olabilir?

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Bir örnekle daha iyi anlamanızı sağlayalım. Örneğin kimi erkek, dışarıya verilen imajı çok önemser ve kadından isteyeceği şey bu imajı artırmaya katkı sağlaması yönünde olacaktır. Eğer sizin hedefinizdeki erkek bunu istiyorsa size düşen görev kılığınız kıyafetiniz, kişisel bakımınızla, insanların yanında ona yönelik sergileyeceğiniz davranışlarla ilişkinizin imajını yükseltmek olmalıdır. Diğer insanların gıpta ile bakacağı çift olmak konusunda ona destek olup bu konudaki boşlukları tamamladığınızda doğru yolda ilerliyor olacaksınız. Elbette bu sadece detaylardan biriydi. Dahası da var!

İlişkide Erkeğin Hoşuna Giden Hareketler 4

Denklik! Kültür denkliği, hayata bakıştaki denklik, cinsel tatmindeki denklik, her hangi bir şeye gösterilen özendeki denklik ve sair gibi her türlü detayda denkliğe çok önem verirler. Hatta bunu ilişkinin yürüyüp yürümeyeceğine dair kıstas olarak da kullanırlar. İster evli olsunlar ister bekar. Münasebette oldukları kadının kendilerine olan denkliğini ölçerler ve ilişkinin gidişatına karar verirler. Bu nedenle denklik, ilişkide erkeklerin hoşuna giden hareketlerden biri olduğu gibi onlar için ciddi bir işarettir aynı zamanda.

Erkekler bu davranışlardan hoşlanıyor!

Kadın erkek ilişkilerinde en fazla kadınların istekleri ön planda olsa da, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi içinerkeklerin hoşuna giden davranışların kadınlar tarafından sıkça yapılması gerekiyor. Bu noktada isinde mutlu olan erkeklerin partnerlerini şekilde mutlu ettikleri örnekleri ile oldukça bilinen bir durumdur. İlk olarak ilgi her insanı cezbeden bir durumdur.

Bu sebeple erkeklerinde eşleri ya da sevgilileri tarafından ayrı bir ilgiye tabi tutulmaları oldukça hoşlarına gitmektedir. Ayrıca kadınların her an bakımlı ve özenli olmaya dikkat etmeleri sevdiği erkeğe değer verdiğinin göstergesi olarak erkeklerin hallerinden hoşnut olmalarını sağlayacaktır.

Erkekler nelerden hoşlanır?

Erkeklerin hoşuna giden kadınsı davranışlar nelerdir? İşte erkeklerin hoşuna giden şeyler ve erkeğin hoşuna giden hareketler...

Bu soruyu genellikle kadınları memnun etmeye çalışan erkekler tarafından sorulan bir soru türü olsa da, ilişkisinde bencil olmayan kadınlar için cevabı oldukça önemli olan sorulardan biridir. Kadınlar kadar şık olmayan erkeklerin dünyası, kadınların erkeklerin hoşuna giden davranışları ilişkinin ilerleyen günlerinde çözmelerini sağlamaktadır.

Her zaman anlayışlı kadın arayışı içinde olan erkekler için aranılan anlayışlı kadın olmak yürütülen ilişkinin oldukça sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Arkadaş çevresi ve iş yaşamındaki yoğunluklara karşı anlayışlı davranmak karşılıklı olarak daha az gerilmeye ve daha çok bağlanmayı sağlayacaktır.

Erkekleri hoşnut etmenin yolları nelerdir?

Kadınların dış güzellikleri ile olduğu kadar iç güzellikleri ile de erkekleri mutlu etmeye özen göstermeleri her konuda özverili olmak zor olan kadınlar için kaçınılmaz durumlardan biridir. Bu noktada kişisel bakıma özen göstermenin yanı sıra, güzelliği ön plana çıkaran giyim tarzı ile erkeklerin hoşuna giden davranışlardanbazıları yerine getirilmiş olabilir.

Özgüveni yerinde olan ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlar erkeklere ayrıca çekici geldiği bilinmeli ve bu doğrultuda hareket edilmelidir. Ayrıca gerektiğinde erkekleri yüceltmek onların ruhlarını okşayacak sözlerle yeri geldiğinde şımartmak erkeklerin oldukça hoşuna gitmektedir.