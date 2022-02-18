Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı Maaşları

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı maaşı ortalama olarak aylık 6650_TL'dir. En düşük Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı maaşı 5350_TL, En yüksek ise 7950_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5312.02

Meslek Adı :

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Çocuk Bakım Hizmeti Veren Elemanlar Ve Öğretmen Yardımcıları

Meslek Birim Grubu :

Öğretmen Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Erken çocukluk öğretmen yardımcısının sahip olduğu, çocuğun gelişim ilkelerine uygun eğitim programını uygulamada öğretmene yardımcı olma yeterliklerine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Mesleğiyle ilgili programlama yapmak,

c) Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak,

d) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,

e) Öz bakım becerilerini geliştirmek,

f) İnsan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek,

g) Sosyal gelişimi desteklemek,

h) Bilişsel gelişimi desteklemek,

i) Psiko-motor gelişimi desteklemek,

j) Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak,

k) Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,

l) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimine yardımcı olmak,

m) Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak,

n) Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek,

o) Organizasyon yapmak,

p) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek,

q) Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak,

r) Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek,

s) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Erken Çocuklukta Öğretmen Yardımcısı/Çocuk Bakıcısı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?