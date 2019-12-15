Erken doğan Ediz bebek kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu

Ankara'da, erken doğan bebeklerde görülen göz hastalığına yakalanan Ediz bebek, kör olmaktan lazer tedavisiyle kurtuldu. Daha önce bir çocuğunu kaybeden aile, bebeklerinin sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

Ediz bebek 28 haftalık olarak Elazığ'da dünyaya geldi. 60 gün yoğun bakımda kalan bebeğin kontrollerinde gözünde bir sıkıntı olduğu tespit edildi. Taramaları yapılan talihsiz bebeğe doktorlar tarafından Prematüre Retinopatisi (ROP) teşhisi konuldu. Tedavi edilmediği takdirde kör olacağı söylenen bebeğe acil müdahale edilmesi gerektiği bildirilirken daha önce bir bebeğini kaybeden acılı aile, Ankara'ya gelerek soluğu SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aldı. Burada tekrar taramaları yapılan bebek, aynı gün uygulanan lazer operasyonuyla kör olmaktan kurtuldu.

Zor günler geçirdiğine işaret eden Anne Simay Alp, "Emin ellerde olması için buraya geldik. Hemen ameliyata alındı sonra benim yanıma çok rahat bir şekilde akşam gelebildi. Gecikirse gözünü kaybedebiliriz dediler. Çok çok üzüldüm. Zaten erken doğum yapmak bir üzüntü. Üzüldüm ama önlenebilir bir şey olması da bizi mutlu etti. Şu an mutluyum. Görebileceğini bilmek güzel" dedi.

Baba Abdullah Alp de daha önce bebeklerini kaybettiklerini ve Ediz'in rahatsızlığını duyunca üzüldüklerini belirtti.

ROP hastalığıyla ilgili bilgi veren SBÜ Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Caner Kara, ROP hastalığının erken doğan bebeklerde görüldüğünü aktararak, şu ifadeleri kaydetti:

"Her yıl yaklaşık 15 milyonun üzerinde erken doğan bebek mevcut. ROP, gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu. Çünkü bu ülkelerde yeni doğan yoğun yoğun bakımlarında koşulların iyileşmesine bağlı olarak daha küçük bebekler yaşama şansı bulmakta ve bunlarda da rop dediğimiz hastalık ortaya çıkmakta. ROP'un en önemli özelliği önlenebilir bir körlük sebebi. Eğer bu bebekler uygun bir tarama yöntemiyle tespit edip tedavisini yaparsak bu çocukları ömür boyu körlükten kurtarmış oluruz. ROP hastalığının en önemli sebebi erken doğum. Gözün arka tarafında bulunan retina tabakasındaki göz damarları da eksik doğuyor. Belirli aşamaları var birden beşe kadar. Genellikle bir ve ikinci evreler kendi kendine iyileşiyor ama üçüncü evreye ulaştığı zaman tedavi uygulanıyor. Tedavi olarak çeşitli yaklaşımlar var ama biz burada lazer tedavisi yapıyoruz. Lazer tedavisiyle yüzde 90 üzerinde başarı şansı var. Türkiye'deki en son çalışmada rop gelişimi yüzde 27 oranında bulundu. Yaklaşık 10 doğan bebekten üçünde rop görünüyor. Rop taramaları genellikle birinci aydan itibaren başlıyor. Bebeğin damar gelişimi yüzde yüze ulaşıncaya kadar belli aralıklarla taramaya devam ediyoruz. Son aşamada yapılan işlemlerin başarı şansı çok düşük. Tedavi yapılmasaydı muhtemelen görme kaybı ya da görmez azlığı olan bir bebek olarak hayatına devam edecekti."

Kaynak: İHA