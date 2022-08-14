Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: "Yetişmesi zor görünüyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, katıldığı programda erken seçim ve cumhurbaşkanı adayı için konuştu. Torun Kasım ayında erken seçim olmayacağını belirtirken, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını da açıkladı.

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Her fırsatta erken seçim olması için çağrı yapan CHP'de, parti yönetimi de erken seçimin olmayacağına kabullenmeye başladı. Bu konuda ilk kez konuşan isim ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun oldu.

Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: Yetişmesi zor görünüyor

TV100'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Pazar Siyaseti programına konuk olan Seyit Torun, erken seçim ve cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçimin zamanın geçtiğini belirten Seyit Torun şunları söyledi: “Kasım ayında olabilir gibi tahminlerimiz vardı ama şu anda yasal seçim takvimine baktığınızda kasım ayına yetişmesi zor görünüyor. Olsa olsa belki erken diyebileceğimiz nisan veya mayıs olabilir."

Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: Yetişmesi zor görünüyor

CHP ERKEN SEÇİM SÖYLEMİNİ BIRAKACAK MI?

Pınar Işık Ardor'un "Artık CHP erken seçim söylemini bundan sonra yapmayacak diyebilir miyiz? sorusunu da yanıtlayan Torun," Yasal seçim takvimine baktığımızda şuan için öyle görünüyor" dedi.

Erken seçim çağrısı yapan CHP pes etti! Seyit Torun, son noktayı koydu: Yetişmesi zor görünüyor

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLADI

Altılı masanın cumhurbaşkanın adayının kim olacağı belirsizliğini korurken Seyit Torun, partisinin adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
Torun, "Bizim düşüncemiz, irademiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olması ama buna 6’lı masa karar verecek. Kendi arasında müzakere edecek" ifadelerini kullandı.

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