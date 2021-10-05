Özellikle Twitter'da neredeyse her hafta gündem listesinde yer alan erken seçim konu başlıklarının ardından vatandaş, çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Erken seçim kararını kim verir? Erken seçim ve baskın seçim arasındaki fark nedir? gibi sorular vatandaşın gündeminde yer alıyor. Haberimizde merak edilen konu başlıklarına yer verdik.

ERKEN SEÇİM KARARINI KİM ALIR?

Cumhurbaşkanı’nın Kararı İle : Cumhurbaşkanı sadece hükümet krizinin (Seçimden 45 gün sonra kurulamazsa , ya da güvenoyu alamazsa) yaşandığı durumlarda ve mutlaka meclis başkanına danıştıktan sonra erken genel seçim yapılmasına karar verebilir. TBMM’nin Kararı İle : Hernagi bir sebep göstermeden , dilediği an veya bir merciye danışmadan parlamento kararı ile erken genel seçim kararı alabilir.

BASKIN SEÇİM OLUR MU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de 5 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen, Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli konuşmasında erken seçim, Kürt sorunu, fahiş fiyat artışları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı ile yaptığı görüşme, Suriye'deki son durum ve ABD ile süren S-400 gerilime konularında değerlendirmelerde bulunan MHP lideri, baskın seçime yönelik "Erken seçim, seçimlerin öne çekilmesi, baskın seçim yoktur. Herkes hesabını 2023 yılının haziran ayına göre yapmalıdır. Zillet İttifakı biraz sabretsin, onlara Türkiye'nin büyüklüğünü aziz millet iradesiyle göstereceğiz, sandığı dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BASKIN SEÇİM NEDİR?

Baskın seçim, iktidar tarafından muhalefet ya da seçime girecek diğer partilerin henüz seçim hazırlığı yapmamışken atılan stratejik hamlelerdir. Amaç yeni kurulan ya da halihazırda muhalefette bulunan siyasi partileri köşe bucak bir şekilde yakalamaktır. Seçimi kazanmak isteyen iktidar, muhalefeti öyle bir anında yakalar ki, baskın seçim taktiğini uygulayarak hedefi olan "kazanmak" eylemini hayata geçirir.

Baskın seçim ve erken seçimi birbirinden ayıran en önemli özellik, erken seçimde tarih belli olurken, baskın seçimde herhangi bir tarih belli değildir. Baskın seçim yarın bile olabilir, ancak erken seçimin bir tarihi vardır.