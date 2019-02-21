Erken teşhis ve erken tedavi hayat kurtarıyor

Malatya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyeleri, Kanser Erken Teşhis Merkezini (KETEM) ziyaret ederek erken teşhis ve tanının önemine dikkat çekti.

Malatya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Koordinatörü Günay Taşkıran, Kent Konseyi Kadın Meclisinde kanser türleri, korunma yolları ve erken teşhisin önemi hakkında eğitim seminerleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de seminere katılan kadınlar kanserin hayatımızda tehlike oluşturmaması için erken teşhisin önemini vurgulamak adına bugün buradayız. Ne yazık ki kanser her geçen gün yanı başımızda olan bir hastalık olmaya başladı. Bu nedenle erken teşhis, erken tedavi hayat kurtarır diyerek kanserin yaşamımızdaki olumsuz etkilerini bertaraf etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadınlar ise kanserin korkulacak bir hastalık olmadığını ifade ederek erken tedavi ile hastalığın ilk aşamada aşılacağını, bunun için erken teşhisin önemli olduğunu vurguladılar.

Katılımcılar, kanser tehlikesine karşı muayenelerin ertelenmemesi gerektiğini söyleyerek ilk fırsatta kadınların muayene olmak için hastaneye gitmeleri gerektiğini ifade ettiler.

Katılımcılar ise, düzenlenen programdan dolayı da Kent Konseyi Genel Sekreterliğine teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA