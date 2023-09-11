Erken teşhis ve tedavi için düzenli jinekolojik muayene

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Işık, her kadının hayatının bir döneminde kadın hastalıkları ile karşılaşabileceğine dikkat çekerek, erken teşhis ve tedavinin düzenli olarak yapılan jinekolojik muayeneden geçtiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğr. Üy. Yüksel Işık, genel kadın sağlığının önemi hakkında bilgiler vererek, belirli bir yaştan sonra jinekolojik rahatsızlık ya da belirti göstermese bile düzenli muayenenin önemine işaret etti. Kadın hastalıklarının teşhis ve tedavisinde düzenli muayenenin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Yüksel Işık, "Toplumlar nüfusların sağlıklarını kadın sağlığına borçlular. Sağlıklı bir kadın hem sağlıklı bir neslin yetişmesinde hem de nüfusun artmasında çok önemlidir. Sağlıklı bir kadın sağlıklı bir toplum için kadınlar nelere dikkat etmeli. Rahim, yumurtalık, rahim ağzı ve meme sağlığı çok önemli bununla birlikte ailesinde meme kanseri öyküsü var ise yaşına uygun olarak düzenli mamografi veya meme ultrasonu takibi yapılması da hayati önem taşımaktadır. Özellikle rahim ağzı hastalıkları için basit bir jinekolojik muayene, yumurtalık sağlığı için de hormon testi ve ultrason yine rahim içerisindeki hastalıkları değerlendirmek için düzenli muayene ve ultrason tabii ki kadın hastalıklarında önemli tetkiklerdir. Kadınlarda genellikle yavaş ve belirti vermeden ilerleyen jinekolojik rahatsızlıklarda belirli bir yaştan sonra düzenli muayeneyi kendilerine tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)