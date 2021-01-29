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Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?

Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen gıda ürünlerinde fahiş fiyat uygulamasına karşı devlet tarafından yapılan denetimler son hızıyla devam ederken Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir sistem geliştirildiğini duyurdu. Peki Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?

Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?

Yeni tip koronavirüs salgınını fırsat bilen birçok satıcı, vatandaşların ihtiyacı olan ürünlerde fahiş fiyat uygulamasına giderek haksız kazanç elde ediyor. Sosyal medya üzerinden ayçiçek yağı ile başlatılan eleştirilerin ardından konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesiyle 'mutlaka çözüme kavuşacak' değerlendirmesiyle, devlet eliyle denetimler başlatıldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel’in katılımıyla tgerçekleştirilen toplantının ardından, fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 'Erken Uyarı Sistemi' geliştirildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar... 

Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?

ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR? | GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ NE ANLAMA GELİYOR? NE İŞE YARAR?

3 farklı Bakanlığın katılımıyla yapılan toplantıda, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerinin öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak?

Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, erken uyarı sisteminin detaylarına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı. 

Erken Uyarı Sistemi ile ilgili araştırma çalışmalarımız devam etmekte olup bu konu hakkıdna yeterli veriye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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