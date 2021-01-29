Yeni tip koronavirüs salgınını fırsat bilen birçok satıcı, vatandaşların ihtiyacı olan ürünlerde fahiş fiyat uygulamasına giderek haksız kazanç elde ediyor. Sosyal medya üzerinden ayçiçek yağı ile başlatılan eleştirilerin ardından konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmesiyle 'mutlaka çözüme kavuşacak' değerlendirmesiyle, devlet eliyle denetimler başlatıldı. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan’ın ev sahipliğinde; Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Sayın Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Sayın İbrahim Şenel’in katılımıyla tgerçekleştirilen toplantının ardından, fahiş fiyatların önüne geçebilmek amacıyla 'Erken Uyarı Sistemi' geliştirildiği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı. Bunun üzerine internet kullanıcıları arama motorlarında, Erken uyarı sistemi nedir? | Gıdada erken uyarı sistemi ne anlama geliyor? Ne işe yarayacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR? | GIDADA ERKEN UYARI SİSTEMİ NE ANLAMA GELİYOR? NE İŞE YARAR?

3 farklı Bakanlığın katılımıyla yapılan toplantıda, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerinin öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda; tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi’nin oluşturulmasına ilişkin teknik altyapı çalışmaları Komiteye sunulmuş ve kurumlar arası işbirliğinin çerçevesi belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, erken uyarı sisteminin detaylarına ilişkin bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Erken Uyarı Sistemi ile ilgili araştırma çalışmalarımız devam etmekte olup bu konu hakkıdna yeterli veriye ulaşıldığında haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.