Erken uyarı teknolojileri koronavirüs mücadelesine destek olacak

Yeni normale geçiş sürecinde bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde sosyal mesafeden kaynaklı riskleri ortadan kaldırmaya odaklanan itelligence Türkiye, görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümü geliştirdi.

University of Massachusetts Amherst'ın yaptığı çalışmaya göre; koronavirüs taşıyan bir hasta, sosyal mesafeyi dikkate almadığı takdirde hastalığı ayda yaklaşık 406 kişiye bulaştırabiliyor. Alınması gereken tedbirlerin, özellikle de yeni normale geçiş sürecinde sosyal mesafeye duyarlı olmanın önemini bilen ve bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran SAP'nin Global | Platin İş Ortağı itelligence Türkiye, görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümünü hayata geçirdi. it.safe&social ile itelligence Türkiye; fabrikalardan hastanelere, okullardan otel, market ve havalimanlarına kadar bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde sosyal mesafeden kaynaklı riskleri ortadan kaldırıp hem çalışanların sağlığını korumayı hem de şirketlerin çeşitli yaptırımlardan kaynaklı mali kayıplar vermesinin önüne geçmeyi hedefliyor. Böylece faaliyetlerine yeniden başlayan birçok şirket, sürdürülebilir çalışma ortamına yeniden kavuşuyor.

Verilen bilgiye göre, platform bağımsız pek çok hazır çözüme kolayca entegre olabilen ve kullandıkça öde modeliyle çalışıp, kullanılmadığında ek maliyet ya da fesih ücretinin olmadığı it.safe&socialile şirketler; üretim alanları gibi çalışanlarının yoğun bulunduğu yerlerde kameralar aracılığıyla gerçek zamanlı sosyal mesafe ihlal tespiti yapıp ilgili kişilere anlık, günlük ve haftalık uyarılarda bulunabiliyor. Isı haritalarıyla belli alanlarda gerçekleşen toplu ihlalleri saptayıp, geçmişe dönük videoları analiz ederek karar mekanizmalarını anlık olarak tetikleyebiliyor. Ayrıca mevcut raporlara tam entegrasyon sağlarken, gelişmiş raporlama özelliğiyle değerli bilgilere ulaşarak olası risklere anında müdahale edebiliyor. Böylece çalışanların sağlığı gözetilerek iş yerinin güvenliği korunuyor, aynı zamanda şirket içi sosyal mesafe yönergelerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor.

Koronavirüs sebebiyle hem bireysel hem de şirketler nezdinde sosyal mesafeye dikkat edilmesinin altını çizen itelligence Türkiye CEO'su Dr. Abdülbahri Danış, "Virüsün etkisi azalsa da tedbir amaçlı alınması gereken önlemlerin başında kuşkusuz sosyal mesafeyi korumak geliyor. Özellikle yeni normale geçiş sürecisinde bu tedbirlerin iş yaşamında karşımıza çokça çıkacağı kaçınılmaz. Bu noktada yeni teknoloji ve trendleri yakından takip eden;bulut platformlarda yapay zeka, IoT, blockchain ve RPA alanlarından yeni teknolojiler üzerine çalışarak iş fikirlerini ürüne dönüştürmede öncü şirketlerden biri olarak it.safe&social çözümünü hayata geçirdik. Yazılım ve teknolojik yapının hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemden geçtiğimizi düşünürsek,görüntü tanıma ve tarama teknolojisine dayanan yapay zeka bazlı temas tespit ve uyarı çözümümüz ile özellikle üretim hattına sahip, çalışanların yoğun olarak bir arada çalışma ya da bulunma zorunluluğu olan yerlerde belirlenen mesafe sınırının aşılmasını ve hastalığın yayılmasını engellemeyi hedefliyoruz. Çözümün ikinci fazında, maske kullanım ihlalini de tespit edebileceğiz" dedi.

Kaynak: İHA