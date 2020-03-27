Erkenek İçme Suyunda imzalar atıldı

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçeleri ile 4 belde ve 12 köyün içme suyu ihtiyacı karşılanacak olan Erkenek İçme Suyu İshale Hattı ihalesinin ardından imzalar atıldı.

23 Ocak'ta Ankara'da ihalesi yapılan projede taraflar imzayı attı. Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'nin de katılımı ile Ankara'da taraflar imza attı.

DSİ Genel Müdürlüğü İlçe Suyu Daire Başkanlığınca yapılan ihale ile 130 kilometre uzunluğunda çelik borular döşenecek ve proje kapsamında 12 adet su deposu kurulacak. Projenin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ihalesi gerçekleştirilen ve imzası atılan projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Emre, "DSİ Genel Müdürü Mevlit Aydın ve AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın başta olmak üzere tüm milletvekillerimiz ve DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Yıllardır özlemini çektiğimiz projenin ihalesinin yapılarak, tarafların ilk kazmayı vurmak için imzaları atması bizleri oldukça heyecanlandırdı. Besni ve Gölbaşı ilçelerimiz ile 4 belde ve 12 köyümüze hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA