Erketelik ne demek, TDK'ya göre Erketelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Erketelik ne demek? Erketelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi erketelik kelimesi. Peki erketelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre erketelik nedir, erketelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ERKETELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Erketelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre erketelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gözetleyicilik



ERKETELİK KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- erketelik yapmak

