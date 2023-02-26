Erko Tougjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erko Tougjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erko Tougjas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erko Tougjas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erko Tougjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erko Tougjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erko Tougjas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erko Tougjas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erko Tougjas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erko Tougjas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erko Tougjas 5 Temmuz 2003 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Erko Jonne Tõugjas şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erko Tougjas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Erko Tougjas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Erko Tougjas'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Erko Tougjas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erko Tougjas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Erko Tougjas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erko Tougjas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2019 yılında Nomme United

2 Şubat 2021 yılında FC Flora

27 Temmuz 2022 yılında TJK Legion

31 Aralık 2022 yılında FC Flora

Erko Tougjas kimdir

Erko Tougjas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erko Tougjas şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nõmme United (-2018)

Erko Tougjas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 18 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Erko Tougjas nereli

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