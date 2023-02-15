Erlend Sivertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlend Sivertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlend Sivertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlend Sivertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlend Sivertsen 28 Ocak 1991 tarihinde Kristiansund şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Erlend Ernst Blakstad Sivertsen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlend Sivertsen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DMIH Sportsmanagement yapmaktadır. Erlend Sivertsen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Erlend Sivertsen'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erlend Sivertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Erlend Sivertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Erlend Sivertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlend Sivertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Kristiansund

29 Eylül 2020 yılında Tromsø IL

31 Aralık 2020 yılında Kristiansund

25 Ocak 2022 yılında Östersund

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Erlend Sivertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlend Sivertsen şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kristiansund BK (-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.