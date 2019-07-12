Erleri yemin töreninde aileleri yalnız bırakmadı

Bursa'da kısa dönem vatani görevini yapan erler yemin etti. Kısa dönem erleri yemin merasiminde aileleri yalnız bırakmadı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde vatani görevini yapan kısa dönem erler için yemin töreni düzenlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı kışlası Şehit Uzman Çavuş Ümit İnan spor salonunda yapılan yemin törenine askeri erlerin aileleri de katıldı.

Kaynak: İHA