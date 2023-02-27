Erlingur Agnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlingur Agnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlingur Agnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlingur Agnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlingur Agnarsson 5 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlingur Agnarsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini O. Gardarsson & Football Mix yapmaktadır. Erlingur Agnarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 1 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Erlingur Agnarsson'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Erlingur Agnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlingur Agnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlingur Agnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlingur Agnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Víkingur

Erlingur Agnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlingur Agnarsson şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Erlingur Agnarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 4 gol atmıştır.

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