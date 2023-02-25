Erlis Frasheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erlis Frasheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erlis Frasheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erlis Frasheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erlis Frasheri 13 Mayıs 1988 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erlis Frasheri Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Erlis Frasheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Skënderbeu futbol takımında oynamaktadır. KF Skënderbeu takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Erlis Frasheri'nin KF Skënderbeu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Erlis Frasheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erlis Frasheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Erlis Frasheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erlis Frasheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında KF Skënderbeu

1 Temmuz 2010 yılında KF Teuta

1 Ocak 2012 yılında KS Besa

23 Ağustos 2012 yılında FK Tomori Berat

1 Ocak 2013 yılında FK Partizani

30 Ağustos 2013 yılında KF Himara

31 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2014 yılında KS Luftëtari

12 Eylül 2015 yılında KF Korabi

1 Ağustos 2016 yılında FC Kamza

4 Ocak 2019 yılında KF Teuta

3 Haziran 2019 yılında SC Gjilani

8 Ocak 2021 yılında KF Drenica

1 Ocak 2022 yılında KF Skënderbeu

Erlis Frasheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erlis Frasheri şuan KF Skënderbeu takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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