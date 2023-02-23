Ermal Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermal Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermal Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermal Krasniqi 7 Eylül 1998 tarihinde Tërpezë, Malishevë şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermal Krasniqi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT Management yapmaktadır. Ermal Krasniqi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ermal Krasniqi'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ermal Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermal Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ermal Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ermal Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Malisheva

16 Ağustos 2018 yılında FC Llapi

31 Ocak 2019 yılında KF Ferizaj

1 Ağustos 2019 yılında FC Ballkani

10 Ocak 2023 yılında CFR Cluj

Ermal Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermal Krasniqi şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ermal Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Feronikeli Drenas (2017)

Kosova takımında 17 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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