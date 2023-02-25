Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ermal Vitija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ermal Vitija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ermal Vitija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ermal Vitija 28 Ocak 2001 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur.  Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ermal Vitija Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Flamurtari FC futbol takımında oynamaktadır. Flamurtari FC takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ermal Vitija'nin Flamurtari FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ermal Vitija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ermal Vitija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2020 yılında FC Prishtina

27 Temmuz 2021 yılında KF Dukagjini

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2023 yılında Flamurtari FC

Ermal Vitija kimdir

Ermal Vitija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ermal Vitija şuan Flamurtari FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Prishtina

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Ermal Vitija nereli

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