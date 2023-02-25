Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ermal Vitija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Ermal Vitija kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ermal Vitija ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.