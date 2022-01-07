7 Ocak Cuma günü ASpor'da ekrana gelen Takım Oyunu programı dikkat çekti. Ender Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda A Spor yorumcularından Erman Toroğlu'nun olmaması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Peki Erman Toroğlu ASpor Takım Oyunu programında neden yok? 7 Ocak 2022 Cuma İşte ayrıntılar...

ERMAN TOROĞLU ASPOR TAKIM OYUNU PROGRAMINDA NEDEN YOK? 7 OCAK 2022 CUMA

Ender Bilgin yönetiminde Takım Oyunu, ASpor'da ekranlara geldi. Ender Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda bugün oynanan Trabzonspor – Yeni Malatyaspor maçı da değerlendirildi. Erman Toroğlu'nun stüdyoda olmaması dikkat çekti. Erman Toroğlu'nun neden programda yer almadığına ilişkin açıklama yapılmadı fakat FIFA kokartlı eski hakem, köşe yazarı ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'nun geçtiğimiz günlerde dünya evine girmesi dolayısıyla ilk programda yer almadığı düşünülüyor.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.

Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti.

Futbolculuktan sonra hakemliğe başladı, FIFA kokartı aldı. Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.

2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.