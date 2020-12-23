Ender Bilgin'in moderatörlüğünde A Spor yorumcularından Gürcan Bilgiç ve Teknik adam Feyyaz Uçar Fenrbahçe - Başakşehir maçını yorumladı. Fakat Erman Toroğlu'nın stüdyoda olmadığı görüldü. Peki Erman Toroğlu ASpor Takım Oyunu programında neden yok? | Canlı yayında neden yok? | Neden uzaktan katılıyor? İşte ayrıntılar...

ERMAN TOROĞLU ASPOR TAKIM OYUNU PROGRAMINDA NEDEN YOK? | CANLI YAYINDA NEDEN YOK?

Ender Bilgin yönetiminde Takım Oyunu, ASpor'da ekranlara geldi. Ender Bilgin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Gürcan Bilgiç ve Teknik adam Feyyaz Uçar Fenrbahçe - Başakşehir maçını yorumladı. Erman Toroğlu'nun stüdyoda olmaması dikkat çekti. Programa telefonla bağlanan Erman Toroğlu maça ilişkin "Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Fenerbahçe değil. Başakşehir, Başakşehir değil. Hakem de hakem değil. Bu akşamın özeti bu" ifadesini kullandı.

ERMAN TOROĞLU NEDEN UZAKTAN KATILIYOR?

Gustavo'nun pozisyonunun ise dünyanın her yerinde kırmızı kart olduğunu belirten Erman Toroğlu, Başakşehir'in tecrübel sağ beki Rafael'e ilişkin "Rafael'in pozisyonunda kara sinek vardı orada, Rafael ona vurdu. Hakem zannetti ki rakibine vurdu" dedi.

Erman Toroğlu'nun ASpor'da canlı olarak ekranlara gelen Takım Oyunu programı stüdyosunda neden olmadığına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.

Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti.

Futbolculuktan sonra hakemliğe başladı, FIFA kokartı aldı. Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.

2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında A Spor kanalında yorumculuk yapmaktadır.