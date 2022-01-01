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Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi!

Erman Toroğlu, el ele kameralara yakalandığı genç sevgilisiyle dünya evine girdi.

Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi!

Ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, kısa süre önce Cihangir'de genç sevgilisiyle el ele görüntülenmişti. 2017 yılında Şükran Toroğlu ile evliliklerini sonlandıran eski hakem, 4 senedir boş olan kalbinin kapılarını genç sevgilisine kaptırdı. Yeni yıla girerken önemli karar alan Toroğlu, sevgilisiyle evlenerek, sevenlerini şaşırttı.

Erman Toroğlu, genç sevgilisiyle sessiz sedasız evlendi!

SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

2022 yılının ilk gününde evlilik kararı alan Toroğlu, sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi. Sessiz sedasız evlenen Toroğlu, sevenlerini şaşkına çevirdi.

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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