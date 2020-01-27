Erman Toroğlu: İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe'ye kupayı versinler!

Erman Toroğlu, deprem felaketine saygı mahiyetinde ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı mevzusunda Fenerbahçe'nin tepkili olmasına verdi veriştirdi! "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15 bin kişi öldü, değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!" açıklamalarında bulundu.

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından TFF'nin kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Erteleme kararının ardından Fenerbahçe'den Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili bir açıklama geldi.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının ertelenmesinin ardından Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşımla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Toroğlu, "Artçılar devam ediyor. Maç başladı, 15 bin kişi öldü, değer mi bu yaptıklarınıza? İnsan sağlığından daha önemliyse Fenerbahçe şampiyonluğu kupayı versinler. Herkes dışarıda yatıyor, ayıptır ya! Al kupayı git, yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan Ali Koç'a zehir zemberek cevap!