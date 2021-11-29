Erman Toroğlu'dan Göztepe - Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Başı kesilmiş tavuklar gibi...

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbi galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertliler, çıkışını sürdürmek için sahaya çıktı. Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Erman Toroğlu maça ilişkin Göztepe'nin ve Fenerbahçe'nin başı kesilmiş tavuklar gibi koştuğunu ifade ederek 2 takımın da üçüncü bölgede pas atamadığını belirtti.

Toroğlu, maça ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe - Fenerbahçe maçında adeta başı kesilmiş tavuklar gibi iki takımda koşuyor. İki takımda üçüncü bölgede pas atamıyorlar."

Göztepe - Fenerbahçe maçı, 1-1 eşitlikle sona erdi. Göztepe'nin golünü 40. dakikada Adis Jahovic atarken, konuk ekip Fenerbahçe'nin golü 48. dakikada Serdar Dursun'dan geldi. Öte yandan 88. dakikada Filip Novak çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe 3 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu ve 24 puana yükseldi. Göztepe'nin galibiyet hasreti 5 maça çıkarken 11 puana ulaştı.