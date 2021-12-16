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  3. Erman Toroğlu'ndan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakem soyunma odasında öyle bir şey yaptı ki...

Erman Toroğlu'ndan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakem soyunma odasında öyle bir şey yaptı ki...

Yorumlarıyla gündemi sarsan Erman Toroğlu'nun bu kez ortaya attığı iddia çok konuşulacak. Hakemlerle ilgili açıklama yapan Erman Toroğlu'nun, Yeni Malatyaspor - Alanyaspor maçının sonunda soyunma odasında yaşananlarla ilgili anlattıkları herkesi şoke etti.

Erman Toroğlu'ndan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakem soyunma odasında öyle bir şey yaptı ki...

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan ve Alanyaspor'un deplasmanda 6-2 galip geldiği maçla ilgili konuşan Erman Toroğlu, çarpıcı bir iddiada bulundu. Maçın hakemi Yasin Kol ile malzemeci arasında maç sonunda geçen konuşmaya dikkat çeken ve hakemlerin futbolda yetersizliğinden dem vuran Erman Toroğlu, yaşanan şoke edici olaylar bir bir kaleme aldı. Toroğlu iddialara köşe yazısında yer verdi.

O ANLARI ANLATTI

Maçın hakeminin amacının karşılaşmayı yönetmek değil, stattan ne yürütsem kar mantığıyla bir şeyler almak mantığıyla hareket ettiğini ifade eden Toroğlu, o anları şöyle anlattı: 'Türkiye'de her taşın altından hakemler çıkıyor. Şimdi size yazacağım olayda küçük dilinizi yutabilirsiniz. İşte Türkiye'deki hakem kalitesi. Geçen hafta oynanan Malatya-Alanya maçının hakemi Yasin Kol'du. Yardımcı hakemler Mehmet Kısal, Yusuf Bozdağan, dördüncü hakem Burak Pakkan… Maç half time oluyor."

Erman Toroğlundan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakem soyunma odasında öyle bir şey yaptı ki...

TOPLARI MALZEMECİYE VERMEDİ

Yasin Kol'un topları malzemeciye vermediğini aktaran Toroğlu, "Hakem Yasin Kol maçın topunu alarak soyunma odasına gidiyor. O top soyunma odasında kalıyor. İkinci yarı başka bir topla maça başlıyor, o topu da alıp soyunma odasına gidiyor. Malatya malzemecisi geliyor, 'Hocam topları rica edeyim mi?' diyor. 'Hayır vermem' karşılığını alıyor. Malzemeci, 'Hocam bunlar bana zimmetli. İdareciler benden hesap sorar. Hiç olmazsa birini verin. Ben diğeri için onları ikna edebilirim' sözlerini sarf ediyor ve topun birini kurtarıyor." dedi.

Erman Toroğlundan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakem soyunma odasında öyle bir şey yaptı ki...

YANINDA SİBOP GETİRMİŞ

Yasin Kol'un maça hazırlıklı gelerek yanında getirdiği siboplarla topların havasını indirdiğini aktaran Toroğlu, "Hakem Kol çantasından çıkardığı sibop aletiyle topun havasını indirip, çantasına koyuyor ve Alanyaspor'un malzemecisini çağırıyor. Gelen malzemeciye diyor ki, 'Efecan ile sahada konuştum. Bana formasını gönderecek. Bir tane daha yanına koyacak.' Malzemeci daha sonra iki formayı getiriyor." ifadelerine yer verdi.

Erman Toroğlundan futbol gündemini sarsacak iddia! Hakemler soyunma odasında öyle bir şey yapıyor ki...

DİĞER HAKEMLERE DE ÇAĞRIDA BULUNDU

Hakemin diğer hakemlere de bir şeyler almaları yönünde çağrı yapan Toroğlu, "Yasin Kol, yardımcılarına da 'Siz de isteyin, top isteyin' diyor ama onların cevabı, 'Bize yakışmaz' oluyor. Türk futbolundaki rezilliği ve hakem kalitesini düşünebiliyor musunuz? Bunlar Türkiye liginde maç yönetiyorlar. Yahu kardeşim final maçı yönetirsin veya senin son maçındır, eğer futbolculardan da arta kalırsa o topu alırsın. Onun haricinde bu işi yapmanın amacı nedir anlamak mümkün değil. Milyarlarca dolarlık bir alemde düdük çalıp maç idare ediyorlar. Herhalde bu yazıdan sonra Futbol Federasyonu gerekli araştırmayı yapıp, kamuoyuna açıklamada bulunur." ifadelerini kullandı.

{TITLE_STRIP}Yasin Kol kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi bölge hakemi? Yasin Kol hangi takımı tutuyor?

 

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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