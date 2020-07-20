Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk sonrası maskeli protesto!

A Spor'un tecrübeli futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından maç ile ilgili yaşanan gelişmeleri dün yayınlanan canlı yayında ilginç bir şekilde protesto etti.