Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk sonrası maskeli protesto!
A Spor'un tecrübeli futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından maç ile ilgili yaşanan gelişmeleri dün yayınlanan canlı yayında ilginç bir şekilde protesto etti.
Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'in Kayserispor ile yaptığı şampiyonluk maçında Başakşehir stadında elektriklerin sürekli kesilmesi izleyenlerin gözünden kaçmamıştı. Şampiyonluğun ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu ise bu durumu bir maskeyi gözlerine takarak protesto etti.
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20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:07
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