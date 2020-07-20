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  3. Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk sonrası maskeli protesto!

Erman Toroğlu'ndan şampiyonluk sonrası maskeli protesto!

A Spor'un tecrübeli futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Başakşehir'in şampiyonluğunun ardından maç ile ilgili yaşanan gelişmeleri dün yayınlanan canlı yayında ilginç bir şekilde protesto etti.

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir'in Kayserispor ile yaptığı şampiyonluk maçında Başakşehir stadında elektriklerin sürekli kesilmesi izleyenlerin gözünden kaçmamıştı.  Şampiyonluğun ardından A Spor ekranlarında konuşan Erman Toroğlu ise bu durumu bir maskeyi gözlerine takarak protesto etti. 

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20 Temmuz 2020 Pazartesi 10:07

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