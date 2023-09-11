Ermaş Yönetim Kurulu Başkanı Ercan;

Muğla Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesinde 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yiğit, Okul Müdürü İsa Turan, okul idarecileri ve velilerin katıldı.

Muğla Hüseyin Ercan Ermaş Mermer Anadolu Lisesi 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı açılış töreninde konuşan Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Bizler de Ermaş Madencilik olarak eğitim camiasını desteklemeyi ve ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı her şeyin üstünde tutuyoruz. Eğitim ve gençlere yatırım her zaman önceliğimiz oldu. Bu gaye ile topluma faydalı projelerde yer almaya özen gösteriyor; eğitime, sanata, bilime ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katkı sağlamayı görev biliyoruz" dedi.

Gençlerin yeni dönem okul heyecanlarını paylaştıklarını ifade eden Mustafa Ercan, "Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin ışığında yetişen siz gençlerimizin, sizleri yetiştiren, iyi bir geleceğe hazırlayan değerli öğretmenlerimizin yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun, hepinize başarılar diliyorum. Her birinizin çok güzel işler başaracağına yürekten inanıyor, başarılarınızı takip ediyor ve sizlerle gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Okula adı verilen rahmetli babaları Hüseyin Ercan'ın okuyan, düşünen insanlara karşı sevgisi ve saygısı olduğunu belirten Ermaş yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, "Rahmetle andığımız sevgili babamız Hüseyin Ercan'ın okuyan, düşünen insanlara karşı büyük sevgisi ve saygısı vardı. Maddi ve manevi kalkınmanın ancak eğitim ve öğretimle sağlanabileceğine inanırdı. Bizler de Hüseyin Ercan'dan bizlere miras kalan bu anlayışı sahiplenmeye ve kendisinin ismini yaşatan okulumuzun, sizin gibi daha nice öğrencimizi geleceğe hazırlaması için her zaman sorumluluk üstlenmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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Tören, okul idareci ve öğrencilerinin 11 Eylül 2012'de ebediyete intikal eden Hüseyin Ercan anısına dökülen lokma ve öğrencilerin kabrini ziyaret etmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)