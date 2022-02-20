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Ermenek ne demek, TDK'ya göre Ermenek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ermenek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ermenek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ermenek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ermenek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ermenek ne demek, TDK'ya göre Ermenek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ermenek ne demek? Ermenek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ermenek kelimesi. Peki Ermenek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ermenek nedir, Ermenek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ERMENEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ermenek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ermenek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Karaman iline bağlı ilçelerden biri

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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