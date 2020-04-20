Ermenek’te bir apartman karantinaya alındı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde babası korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir kişinin oturduğu apartman karantina altına alındı. 27 kişinin yaşadığı 5 katlı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Ermenek Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, "İlçemiz Seyran Mahallesi Üniversite Sokak'ta bulunan B2 Blok 19 Nisan 2020 tarih ve saat 01.00 itibarıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Belediye ekipleri karantinaya alınan bina ve çevresinde dezenfekte çalışması yaptı. Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca ilçede bulunan iki binanın daha karantinaya alındığını bildirdi.

Kaynak: İHA