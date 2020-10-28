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Ermeni asıllı protestocular Türklere saldırdı: 4 yaralı

Fransa'nın Isere kentinde gösteri yapan Ermeniler otoyolu kapattılar. O esnada işe gitmek isteyen Türklere saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ermeni asıllı protestocular Türklere saldırdı: 4 yaralı

Fransa'nın Isere kentinde sabah saatlerinde bir grup Ermeni, A7 Otoyolu'nu her iki yönden ulaşıma kapatarak saatlerce trafiğe neden oldu. İşe gitmek isteyenler Ermeni protestoculara tepki gösterdi. Tansiyonun yükselmesi üzerine protestocu Ermeni grup, kendilerine tepki gösteren Türklere bıçak, çekiç ve sopalarla saldırdı. Saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 23 yaşındaki bir Türk, Viyana Hastanesine kaldırıldı. Viyana Savcısı Audrey Quey yaptığı açıklamada, "Silahlı şiddet suçlamasıyla ilgili soruşturma açıldı" dedi.

Yaşanan olayın ardından Auvergne-Rhone-Alpes otoyol çevik kuvveti, saldırganları tespit etmek için tanık çağrısında bulundu.

Ermeni asıllı protestocular Türklere saldırdı: 4 yaralı



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