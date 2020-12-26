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Ermeni Başbakan Paşinyan'dan olay yaratacak açıklama: İstifaya hazırım!

Azerbaycan topranlarında aldığı yenilgi sonrasında ülkede infiale yol açan ve neredeyse her gün istifa etmesi için gösteriler düzenlenen Ermenistanh Başbakanı Nikol Paşinyan, istifaya hazır olduğunu belirterek erken seçim istedi.

Ermeni Başbakan Paşinyan'dan olay yaratacak açıklama: İstifaya hazırım!

Ermenistan muhalefeti tarafından istifası istenen Başbakan Nikol Paşinyan 2021 yılında erken seçim yapılmasını isteyerek, "Halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım" dedi. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yapılan ateşkes anlaşmasından sonra Ermenistan muhalefeti, yenilginin faturasını Başbakan Nikol Paşinyan'a kesmişti. Dağlık Karabağ'da topraklarının kaybedildiğini savunan muhalefet, Paşinyan'ın istifasını talep ederek protestolarını sürdürüyor. Paşinyan'ın direnmesi üzerine sivil itaatsizlik ilan eden muhalefetin baskısına direnemeyen Paşinyan bugün yaptığı son açıklamada, 2021 yılında erken seçim yapılmasını talep etti.

Ermeni Başbakan Paşinyan'dan olay yaratacak açıklama: İstifaya hazırım!

"MUHALEFET, TÜM İMKANLARA SAHİPTİ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Paşinyan, "Parlamento ve parlamento dışı tüm güçleri 2021 yılında erken parlamento seçimleri yapılmasına ilişkin istişarelere davet ediyorum" dedi. Açıklamasında muhalefetin üstünde baskı kurması için tüm imkanları kullandığından bahseden Paşinyan, "Muhalefet üzerimde halkın baskısını oluşturmak için medya, finans ve örgütsel tüm imkanlara sahipti" dedi.

"SADECE HALKIN KARARI DOĞRULTUSUNDA GÖREVİ BIRAKABİLİRİM"

Muhalefetin istifa talebine karşı yine seçimleri işaret eden Paşinyan, "Ben de halkın kararı doğrultusunda Başbakanlık koltuğunu bırakmaya hazırım. Ancak sadece halkın kararı doğrultusunda görevi bırakabilirim" ifadelerini kullanarak halkın güveninin tekrar tesis edilmesi durumunda, bu zor zamanlarda Ermenistan liderliğini sürdürmeye hazır olduğunu aktardı. Paşinyan, "Tüm bu sorunların tek yolu var: Olağanüstü parlamento seçimleri yapmak" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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