Ermeni işgalinden kurtarılan Fizuli'de 27 yıl sonra ezan okundu

27 Eylül'de Ermenistan, Azerbaycan'a saldırmış ve iki ülke arasındaki çatışmalar patlak vermişti. Cephede üstün bir başarı gösteren Azerbaycan ordusu, Ermeni birliklerini püskürttü. Ağır bir yenilgi yaşayan Ermenistan askerleri kaçmaya başlarken, Erivan yönetimi ateşkes istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında iki kez ateşkes yapıldı fakat iki ateşkes de Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine tekrar saldırmasıyla birlikte bozuldu. Ermenistan'ın ateşkeslerine karşılık veren Azerbaycan, Ermeni ordularını hezimete uğratmaya ve işgal altındaki yerleşim yerlerini kurtarmaya devam etti.

KÖPRÜYE AZERBAYCAN BAYRAĞI DİKİLDİ

Bu kapsamda şimdiye kadar Cebrail ve Fizuli illerini işgalden kurtaran Azerbaycan ordusu, dün de Ermenistan'ın işgalindeki bölgelerle İran bağlantısını kesmek için harekete geçmiş; Hüdaferin Köprüsü'ne bayrağını dikmişti. Öte yandan Şuşa, Hankendi ve Hocavend eksenlerinde de Azerbaycan ordusunun ilerleme kaydettiği rapor edildi.

FİZULİ'DE 27 SENE SONRA EZAN OKUNDU

Son aktarılan bilgilere göre başta Cebrail ve Fizuli kentleri olmak üzere toplam 78 yerleşim yeri Ermenistan işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarılan Fizuli kentinde ise 27 yıl sonra ezan okunmaya başlandı.