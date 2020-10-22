Ermeni radyosu, 'Azeri askerleri öldürdük' haberinde Serdar Ortaç fotoğrafı kullandı

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan sınırında yapılan saldırının ardından iki ülke arasında başlayan sıcak çatışma devam ediyor. Bu kapsamda Ermenistan Kamu Radyosu tarafından yayımlanan 'Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerleri' başlıklı haberde kullanılan görsel tepkilere neden oldu. Haberde, öldürülen Azerbaycan askeri diye sunulan fotoğrafın pop şarkıcısı Serdar Ortaç'ın 2020 yılına ait fotoğrafı kullanıldı.

Bedellik askerlik yaptığı sırada çekildiği fotoğrafı Ermenistan Kamu radyosunda kullanılan şarkıcıdan konuya dair henüz açıklama gelmedi. 'Gerekirse Azerbaycan için askere giderim' çıkışıyla gündeme oturan Ortaç'ın fotoğrafının, 11 dilde yayın yapan kurumun tr.armradio.am adresli Türkçe sitesinde "Günlere göre öldürülen Azerbaycan askerlerinin sayısı" başlıklı haberde yayımlanması sosyal medyada gündem oldu.

27 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında 5 bin 839 Azerbaycan askerinin öldürüldüğü iddia edilen haberde fotoğraf olarak popçu Serdar Ortaç ile oyuncu Kaan Girgin'in fotoğrafı kullanıldı.

Kullanılan fotoğrafın, 2000 yılında Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda çekilen bir kare olduğu öğrenildi. Fotoğrafta 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yapan Serdar Ortaç ile Kaan Girgin yer alıyor.

Serdar Ortaç tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Ermeni halkına bir sözüm yok ama başlarındaki adam ruh hastası" ifadelerine yer verilmişti.