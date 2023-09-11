Ermenistan-ABD “Eagle Partner 2023” askeri tatbikatı başladı

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği "Eagle Partner 2023" askeri tatbikatı Ermenistan'ın Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Ermenistan-ABD “Eagle Partner 2023” askeri tatbikatı başladı

Ermenistan ile ABD'nin ortak düzenlediği "Eagle Partner 2023" askeri tatbikatı Ermenistan'ın Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde başladı.

Ermenistan, ABD ile ortak askeri tatbikatlara ev sahipliği yapıyor. Başkent Erivan yakınlarındaki Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde bugün başlayan "Eagle Partner 2023" tatbikatına 85 ABD, 175 Ermeni askeri katılıyor. ABD'li Albay Martin O'Donnell, 2 ülke askerlerinin barışı koruma operasyonları çerçevesinde taktiksel seviyede yeni ilişkiler kurarak birlikte çalışabilirliği artırmak için tatbikatların hayati bir fırsat olduğunu söyledi.

Tatbikat 9 gün sürecek

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD ile ortak düzenlenen "Eagle Partner 2023" tatbikatının 9 gün süreceği ve 20 Eylül'de sona ereceği belirtilirken, tatbikatın amacının, Ermeni güçlerini uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu duyurulmuştu.

"Ermenistan'ın hangi hedefleri izlediğini anlamamız gerekiyor"

Ermenistan'ın ABD ile ortak tatbikatları Rusya'nın tepkisini çekerken Rus tarafı bu tatbikatı derinlemesine inceleyeceklerini ve durumu takip edeceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD-Ermenistan tatbikatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermenistan'ın hangi hedefleri izlediğini anlamamız gerekiyor ve bunu diyalog içinde yapacağız. Moskova Erivan'ın yakın ortağı olmuştur ve olmaya devam edecektir, sorunlar olabilir ama bunların diyalog çerçevesinde çözülmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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