Azerbaycan cephe hattında Ermenistan'ın sivillere ateş açması üzerinde iki ülke savaş noktasına geldi. Ermenistan ordusu ve Azerbaycan ordusu arasında çıkan çatışmalarda birçok sivil ve askeri kayıp meydana geliyor. Bunun üzerine, Azerbaycan Meclisi'nde yapılan oturumun ardından Ermenistan saldırılarına karşı savaş hali ilan edildi. Azerbaycan'da, Ermenistan'ın saldırılarına misliyle karşılık veriyor. İki ülkenin savaş halinden dolayı merak edilen konulara arasına 'Ermenistan Askeri Gücü' konusu girdi. Peki, Ermenistan askeri gücü nedir? Detaylar haberimizde...

ERMENİSTAN ASKERİ GÜCÜ

Ermenistan'ın Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması gereğince Ermenistan'ın silahlı güçleri 220 tank, 150 top, 100 savaş uçağı, 50 helikopter ile sınırlandırılmıştır. Denize de kıyısı olmayan Ermenistan'da, Deniz Kuvvetleri bulunmuyor.

ERMENİSTAN HAVA KUVVETLERİ!

Ermenistan Hava Kuvvetleri'ndeki personel sayısı 3.000'dir. Ermenistan'ın Gümrü kentinde Rusya'ya ait 18 MiG-29 savaş uçağı bulunmaktadır. Ayrıca Hava Kuvvetleri'nde 15 Su-25 tipi küçük dağlık bölgelerde etkili olabilecek hava saldırı uçakları ve Sovyetler Birliği'nden kalma 1 adet MiG-25 bulunmaktadır.

ERMENİSTAN KARA KUVVETLERİN KAÇ ASKER VARDIR?

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin toplam asker sayısı 261.432 kişidir. 2001 yılında dönemin Ermenistan Savunma Bakanı olan Serj Sarkisyan'ın yaptığı resmî açıklamaya göre Ermenistan 200 T-72 tipi tank, 72 havan topu ve 204 zırhlı taşıt aracına sahiptir.

Ermeni savaş teçhizatının büyük kısmı işgal altındaki Dağlık Karabağ'da konuşlandırılmıştır.