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Ermenistan - Azerbaycan çatışmasında ölü sayısı kaç oldu?

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında başlattığı çatışmanın ardından sivillere saldırılarını sürdürürken Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerinde hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı ise 33'e yükseldi. Saldırılar kapsamında 65 konut ve 5 kamu binası da kullanılamaz hale geldi.

Ermenistan - Azerbaycan çatışmasında ölü sayısı kaç oldu?

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ağdam ilinin Karadağlı köyüne Ermeni güçlerinin top atması sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada farklı bölgelerdeki sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırılarda da Azerbaycanlı 3 sivilin yaralandığı ifade edildi.

Son verilerle ölen sivil sayısı 11'e, yaralı sayısı 33'e çıktı.

Başsavcılık, Ermenistan ordusunun 27-29 Eylül'de gerçekleştirdiği saldırılarda 65 konut ve 5 kamu binasının kullanılamaz hale geldiğini de duyurdu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Dağlık Karabağ yönetiminin, pazartesi günü 53 askerin daha hayatını kaybettiğini duyurması üzerine son iki günde hayatını kaybeden Dağlık Karabağ askerlerinin sayısı toplamda 84'e yükseldi.

Berna Akkaya
Editör


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