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Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla çatışma başladı.Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattının Goranboy ili yönünde ateşkesi ihlal ederek provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.Provokasyon...

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma çıktı

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusunun ateşkesi bozmasıyla çatışma başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun cephe hattının Goranboy ili yönünde ateşkesi ihlal ederek provokasyon girişiminde bulunduğu bildirildi.

Provokasyon girişiminin Azerbaycan ordusunca önlendiği, Ermenistan ordusundan bir askerin çatışmada öldüğü ifade edildi.

Ölen askerin cesedinin yaklaşık 24 saattir mevziler arasındaki bölgede kaldığı, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan tarafı olduğu belirtildi.


Kaynak: AA




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