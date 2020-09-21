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Ermenistan - Azerbaycan sınırında çatışma: 1 şehit

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan - Azerbaycan sınır bölgesinde çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu.

Ermenistan - Azerbaycan sınırında çatışma: 1 şehit

Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmada, Azerbaycan ordusundan bir asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

 

Berna Akkaya
Editör


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