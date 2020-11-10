Ermenistan, Azerbaycan'ın tüm şartlarını kabul ederek teslim oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından duyurulan haberde, Ermenistan'ın teslim olduğu ifadelerine yer verildi.

Paşinyan tarafından yapılan açıklamada, bu kararı vermenin zor olduğu belirtilerek savaşın gece 01.00'de bitirileceği ifade edildi.

Paşinyan açıklamasında,

"Sevgili yurttaşlar, kendim ve hepimiz için zor, son derece zor bir karar verdim. Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları ile Karabağ Savaşı'nın saat 13.00'de bitirilmesine ilişkin bir bildiri iözaladı. Daha önce yayımlanmış olan açıklama metni, kişisel olarak benim için ve halkımız için tarifsiz derecede acı verici." ifadelerini kullandı.