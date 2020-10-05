Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti mi?

Ermenistan ordusunun Azerbaycan sınırına saldırması üzerine iki ülke arasında başlayan sıcak çatışma devam ediyor. Bu kapsamda sivillere yönelik saldırılarıyla tüm dünyada tepki toplayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa ettiği haberi, sosyal medyada yayıldı. Peki Paşinyan istifa etti mi? Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar...

ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN İSTİFA ETTİ Mİ?

Sosyal medya üzerinden yayımlanan 'Paşinyan istifa etti' haberleri, henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı. Teyit edilmemiş bu iddialar şu an için gerçeği yansıtmamakla birlikte Ermenistan hükümetinin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Gazeteci İlhan Baran sosyal medya platformundan paylaştığı bir gönderide, Paşinyan’ın Rusya’nın destek için öne sürdüğü şartlardan biri olarak istifa etmeyi kabul ettiğini belirtti.

NİKOL PAŞİNYAN KİMDİR?

1 Haziran 1975, İcevan'da dünyaya gelen Nikol Paşinyan, Erivan Devlet Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim görerek mezun olmadan siyasi nedenlerle okuldan atıldı. Muhalif bir tavır gösteren Paşinyan, öğrencilik yıllarında bu çizgide devam etti. Gazeteci olduğu dönemde, Oragir gazetesinin genel yayın yönetmeni görevine getirildi.

Paşinyan, 1999 yılında, gazetesinde yayımlanan bir haber nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çalıştığı gazete de kapanan Paşinyan, 2007'de gazetecilikten siyasete geçiş yaparak milletvekili seçimlerinde aday oldu fakat seçilemedi. 2008 yılında Erivan'da ''2008 olayları'' olarak adlandırılan gelişmelerde cumhurbaşkanı seçimini protesto eden gösterileri organize etme suçuyla 2010 yılında hakkında 7 yıl hapis cezası verildi.

2011 yılında çıkan af ile serbest kalan Paşinyan, 2012 seçimlerinde ve 2017 yılında Elk (çıkış) partisinden milletvekili seçildi. Erivan Belediye Başkanlığına aday olan fakat burada da seçilemeyen Paşinyan, 2018 yılı Nisan ayında iktidara karşı başlayan muhalif hareketin liderliğini üstlendi. 23 Nisan'da dönemin başkanı Sarkisyan istifa etti ve 1 Mayıs'ta Parlamento'da yapılacak Başbakanlık seçiminde Paşinyan aday oldu. 16 Ekim 2018'de görevinden istifa etse de son seçimlerde tekrar Başbakan seçildi.

Paşinyan, 2018 yılında Anna Hakobyan ile dünya evine girdi. Devlet adamının Mariam Pashinyan, Ashot Pashinyan, Shushan Pashinyan adında üç çocuğu vardır.