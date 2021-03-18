Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisine ilişki boyunca şiddet uyguladığını iddia ettiYÖKDİL sınav giriş belgesi 2021 yayımlandı mı? YÖKDİL sınav giriş yerleri 2021 belli oldu mu?Putin'den Biden'e yanıt: Ona sağlıklar dilerim!İrfan Can Kahveci'nin eşi kimdir? Gözde Doyran kimdir, kaç yaşında, nereli?YÖKDİL sınavı kaç soru, kaç dakika? YÖKDİL sınav konuları 2021Beton mikserinin altına sıkışan kadın bilincini kaybetti!Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili olmaya başladıÖSYM'den YÖKDİL/1 duyurusu: Sınav giriş belgeleri yayımlandıEfil isminin anlamı nedir, Efil ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan erken seçim açıklaması: 20 Haziran'da yapılacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan erken seçim açıklaması: 20 Haziran'da yapılacak

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, muhalif liderle de görüştüğünü belirterek 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan erken seçim açıklaması: 20 Haziran'da yapılacak

Son dakika haberi... Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini açıkladı. 

Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüştüğünü belirtti. 

20 HAZİRAN'DA SEÇİM YAPILACAK

Görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğunun dile getirildiğini aktaran Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Benim Adımım Partisi ve Aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT