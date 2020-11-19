Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! İntikam alacakmış

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 süren çatışmaların ardından imzalanan ateşkes ile bölgede silahlar susmuştu. Ermeniler bölgeden çekilirken Ermenistan Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye'yi hedef tahtasına oturttu. Dağlık Karabağ'daki mağlubiyeti hazmedemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini ifade etti.

PAŞİNYAN DA TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

Ayrıca ateşkesin imzalanmasının ardından Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan ve istifa etmesi istenilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da savaşı kaybetmelerinden dolayı Türkiye'yi suçlamıştı. Paşinyan,"Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi oldu" diyerek yenilgiye kılıf uydurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarının ardından harekete geçen Azeri ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatmış ve çok sayıda köy ile işgal altında bulunan Şuşa kentini geri almıştı. 44 gün süren çatışmaların ardından ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşması ile işgal ettiği yerlerden çekilmişti. Bu yerlerden çekilirken de Ermeniler evleri yaktı, bölgeye zarar verdiler.

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