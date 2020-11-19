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  3. Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! İntikam alacakmış

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! İntikam alacakmış

Dağlık Karabağ'daki bozgunu kabullenemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, Ermenistan ve İsrail'den intikam almaya söz verdiğini duyurdu.

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! İntikam alacakmış

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 süren çatışmaların ardından imzalanan ateşkes ile bölgede silahlar susmuştu. Ermeniler bölgeden çekilirken Ermenistan Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Türkiye'yi hedef tahtasına oturttu.  Dağlık Karabağ'daki mağlubiyeti hazmedemeyen Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan'dan intikam almaya söz verdiğini ifade etti.

PAŞİNYAN DA TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

 Ayrıca ateşkesin imzalanmasının ardından Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan ve istifa etmesi istenilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ'da savaşı kaybetmelerinden dolayı Türkiye'yi suçlamıştı. Paşinyan,"Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye ve paralı askerler yenilgimizin sebebi oldu" diyerek yenilgiye kılıf uydurmuştu.

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'ın Azerbaycan'ı hedef alan saldırılarının ardından harekete geçen Azeri ordusu işgal altındaki topraklarını geri almak için operasyon başlatmış ve çok sayıda köy ile işgal altında bulunan Şuşa kentini geri almıştı. 44 gün süren çatışmaların ardından ağır kayıplar veren Ermenistan, ateşkes anlaşması ile işgal ettiği yerlerden çekilmişti. Bu yerlerden çekilirken de Ermeniler evleri yaktı, bölgeye zarar verdiler.

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

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Tayfun Altuntaş
Editör


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