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Ermenistan haritada nerede? Ermenistan'ın nüfusu kaç kişi? Ermenistan'da ne oluyor?

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya davet etmesinin ardından ülke hakkında internet kullanıcıları araştırmalarda bulunuyor. Peki Ermenistan haritada nerede? Ermenistan'ın nüfusu kaç kişi? Ermenistan'da ne oluyor?

Ermenistan haritada nerede? Ermenistan'ın nüfusu kaç kişi? Ermenistan'da ne oluyor?

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin yankıları sürerken ordu yaptığı açıklama ile Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifa etmeye çağırdı. Bunun üzerine Ermenistan hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Ermenistan haritada nerede? Ermenistan'ın nüfusu kaç kişi?  Ermenistan'da ne oluyor? sorularının yanıtlarını merak ediyorlar. 

ERMENİSTAN HARİTADA NEREDE? ERMENİSTAN'IN NÜFUSU KAÇ KİŞİ?

Ermenistan, Türkiye'nin doğusunda yer alan bir ülkedir. Güneyde İran'a doğuda ise Azerbaycan'a bağlı özerk olan Nahçıvan ile komşudur. Dağlık bir ülke olan Ermenistan'ın nüfusu 2020 yılında tahmini  tahminî 2 milyon 956 bin 900 kişidir.

ERMENİSTAN'DA NE OLUYOR?

Ermenistan'da Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a kaybedilmesinin ardından ordu, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan da açıklama ile durumu darbe girişimi olarak nitelendirip destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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