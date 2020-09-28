Ermenistan nerede? Ermenistan konumu ve nüfusu

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmazlık kısa sürede savaşa döndü. Yıllardır gerilimin yüksek olduğu Azerbaycan-Ermenistan hattında korkulan oldu. Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırdı ve saldırıda yüzlerce insan ölürken yüzlercesi de yaralandı. Azerbaycan’ın karşılık verdiği olaylar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. 27 Eylül Pazar sabahı başlayan olaylarda ağır silahların kullanıldığı öğrenilirken Azeri ve Ermeni kuvvetleri 2016’dan beri en sert çatışmayı yaşıyor. Savaş halindeki ülkelerden Ermenistan hakkında bir çok soruda yoğun ilgi gördü. Peki Ermenistan nerede? Ermenistan konumu? Ermenistan nüfusu kaç?

ERMENİSTAN NEREDE?

Başkenti ve en büyük şehir Erivan olan Ermenistan'ın Başkanı ise Armen Sarkisyan'dır. Ermenistan Güney Kafkasya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Daha önce Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet iken Eylül 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyinde Gürcistan, doğusunda Azerbaycan, güneyinde İran, batısında ise Türkiye ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bulunur.

Ermenistan Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve yaklaşık otuz diğer örgütün üyesidir.

ERMENİSTAN'IN NÜFUSU KAÇ?

Ermenistan nüfusu 2019 yılında 2,965 milyona dayandı.

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ, Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölgedir.

Ermenistan askeri gücü nedir?

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.

Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.