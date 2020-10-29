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Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor!

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar verdi. Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 T-72 tankı, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 14 topçu bataryası ve 6 askeri aracın imha edildiği aktarıldı.

Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor!

Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermenistan ordusu kayıplar verdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 28 Ekim gün boyunca ve 29 Ekim sabaha karşı yeni insani ateşkes ihlallerini sürdüren Ermenistan ordusunun Azerbaycan ordusu birliklerinin bulunduğu mevkileri ve cephe hattına yakın sivil yerleşim birimlerine çeşitli silahlarla ateş açtığı belirtildi. Açıklamada, Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametinde Azerbaycan birliklerine saldırma girişiminde bulunan Ermeni askerlerinin engellendiği bildirildi.

Cephenin farklı yönlerinde çıkan çatışmalarda Ermenistan'a ait çok sayıda asker, 2 T-72 tankı, 2 BM-21 "Grad" çok namlulu roketatar sistemi, 14 topçu bataryası ve 6 askeri aracın imha edildiği aktarıldı. Açıklamada, tüm cephe boyunca durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu bildirildi.



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