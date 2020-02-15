Ermenistan ordusu Azerbaycan askerini şehit etti

BAKÜ (AA) - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek provokasyon yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğu kaydedildi.

Şehit askerin ailesi ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, cephe hattında durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan olduğu da vurgulandı.

Kaynak: AA