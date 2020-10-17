Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence ve mingeçevir'e saldırı düzenledi

Ermeni ordusu acımasızca sivilleri vurmaya devam ediyo. Ermenistan ordusu Bu gece yarısı Gence ve Mengeçevir' tekrar bombaladı. Şehirde birkaç patlamaların meydana geldiği 20 den fazla binanın yıkıldığı ve ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor.

Edinilen ilk bilgilere göre, füzelerin evlere isabet ettiği 20 den fazla evin yerle bir olduğu, en kaz altında insanlar olduğu ve enkaz altından çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi.



"ERMENİSTAN SAVAŞ SUÇU İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı yardımcısı Hikmet Hacıyev saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, “Ateşkesin arkasına sığınan Ermenistan ordusu savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gence ve Mingaçevir kentleri füze saldırılarına maruz kaldı. Ermenistan'a yeni füze sistemleri getirildi ve hemen Azerbaycan'da sivillere karşı kullanıldı. Gencede can kayıpları arasında sivillerde var” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada "İlk bilgilere göre saldırılarda 2'si çocuk 5 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı" dedi